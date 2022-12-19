В Бельцах прикрыли нарколабораторию: обвиняемые приговорены к лишению свободы

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Суд приговорил мужчину, его супругу и двух их сообщников к 11 и 7 годам лишения свободы по делу об обороте наркотиков. Согласно материалам дела, преступная группировка организовала в Бельцах лабораторию по производству запрещённых веществ.

По данным пресс-службы прокуратуры, осужденным от 23 до 27 лет. Лидер группировки родом из Санкт-Петербурга, вместе с супругой они проживали в Бельцах. Двое их сообщников из Рышканского района и приднестровского региона.

Лидер группировки связывался с клиентами в мессенджерах. Супруги изготавливали наркотики в подпольной лаборатории, а их сообщники делали “закладки” в Кишиневе. Во время обысков правоохранители и изъяли вещества, с помощью которых изготавливали мефедрон.

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