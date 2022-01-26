В Бельцах потерялась 8-летняя девочка: карабинеры помогли найти её родных

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Инцидент произошёл накануне в городе Бельцы. Карабинеры заметили напуганную девочку, которая блуждала по улице без сопровождения взрослых.

Карабинеры подошли к девочке и узнали у неё номер телефона мамы. Женщина сразу приехала. Она сказала, что отошла ненадолго в магазин.

Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан помогать детям, оказавшимся на улице без присмотра родителей. Для этого достаточно обратиться к ближайшему патрулю или позвонить по номеру 112.

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