В Бельцах Porsche врезался в дерево. Полиция ищет сбежавшего водителя

В Бельцах Porsche врезался в дерево. Полиция ищет сбежавшего водителя

Инцидент произошёл накануне вечером. В службу 112 обратился прохожий и рассказал, что обнаружил врезавшийся в дерево Porsche, но в машине никого не было.

Вероятнее всего, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел за пределы дороги и протаранил дерево. Автовладелец скрылся с места происшествия, пишет echipa.md.

Повреждённую машину эвакуировали на спецстоянку. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для розыска автовладельца.

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