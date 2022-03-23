Промышлял кражами на остановках и рынках: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

Промышлял кражами на остановках и рынках: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

36-летний бельчанин воспользовался невнимательностью 52-летней продавщицы местного рынка и украл её сумку, в которой находились мобильный телефон и кошелёк с документами. Ущерб составил 10 000 леев.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый совершил ещё несколько краж на территории муниципия Бельцы. Основной добычей вора были сумки и кошельки, орудовал он чаще всего на городских рынках и остановках общественного транспорта.

Мужчина частично признал свою вину. Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

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