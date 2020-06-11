Несчастный случай в Бельцах: мужчина погиб после падения в лестничный пролет

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30-летний бельчанин упал с высоты восьмого этажа. Он скончался до приезда “скорой”.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Жанна Молчанова, трагедия произошла в ночь с 6 на 7 июня. В полицию позвонил житель многоэтажки и сообщил, что на полу лежит человек без видимых признаков жизни.

Выехавшие на место полицейские установили, что погибший жил на 9-м этаже. Вечером он выпивал спиртные напитки с друзьями. К полуночи мужчина поднялся на лифте на восьмой этаж, а так как лифт выше не едет, пошёл по лестнице. В какой-то момент он, вероятно, поскользнулся и упал в пространство между перилами, пишет esp.md.

Опрошенные соседи сказали, что слышали только глухой удар от падения. Следов насилия на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза.

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