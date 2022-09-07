В Бельцах подорожали услуги такси (ВИДЕО)

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Со вчерашнего дня проезд по городу Бельцы стоит на 20% дороже.

Теперь за каждый километр заказчику придётся заплатить на 60 банов больше, а за городом тариф увеличился от 0,5 до 1,5 лея. Период ожидания также подорожал на 10 леев, пишет nordnews.md.

По словам перевозчиков, повышение тарифов обусловлено как возросшими ценами на бензин и дизтопливо, так и подорожанием услуг по обслуживанию автомобилей.

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