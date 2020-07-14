Пьяный водитель по неосторожности поджёг свою машину (ВИДЕО)

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26-летний житель Глодянского района сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Его остановили полицейские, когда увидели, что машина хаотично едет по улице в Бельцах. Правоохранители попросили предъявить документы. Водитель достал из кармана зажигалку и посветил ею, чтобы найти права, но случайно поджёг салон машины.

По словам заместителя начальника Национального инспектората общественной безопасности Алексея Гросу, полицейские пытались потушить пожар с помощью огнетушителя, однако спасти автомобиль не удалось.

На имя нарушителя, севшего за руль пьяным, было возбуждено уголовное дело. Ему грозят исправительные работы на срок до 240 часов и лишение прав, передаёт publika.md.

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