В Бельцах пьяный велосипедист врезался в машину

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Инцидент произошёл сегодня утром. Как рассказали в местном инспекторате полиции, автомобиль марки Opel поворачивал на кругу, рядом ехал велосипедист. В какой-то момент последний слишком приблизился к машине и, зацепившись, упал на землю.

Правоохранители отмечают, что велосипедист был изрядно выпивший. Он получил незначительные травмы и от госпитализации отказался, пишет esp.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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