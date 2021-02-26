В Бельцах пьяный мужчина угрожал правоохранителям ножом

В Бельцах пьяный мужчина угрожал правоохранителям ножом

В службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Елизавета муниципия Бельцы нетрезвый мужчина ведёт себя агрессивно и размахивает на улице ножом.

На место происшествия прибыла бригада карабинеров и полицейских. Мужчина стал оскорблять правоохранителей и угрожать им. Чтобы успокоить дебошира, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и надеть на него наручники.

36-летнего жителя Сынжерейского района доставили в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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