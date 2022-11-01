В Бельцах обезвредили наркогруппу. Изъяты запрещённые вещества на 2 млн леев (ВИДЕО)

В Бельцах обезвредили наркогруппу. Изъяты запрещённые вещества на 2 млн леев (ВИДЕО)

Правоохранители обезвредили преступную группу, члены которой занимались продажей наркотиков на севере страны. Задержаны 9 человек в возрасте от 21 года до 30 лет.

Как было установлено, подозреваемые продавали наркотические средства через приложение Telegram. В ходе обысков полиция конфисковала 1,5 кг “соли”, 130 г марихуаны, 100 психотропных таблеток, самодельное устройство для употребления наркотиков и пр. Стоимость изъятых веществ составляет около 2 млн леев.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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