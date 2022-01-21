В Бельцах “накрыли” нелегальный пункт обмена валют (ВИДЕО)

В Бельцах “накрыли” нелегальный пункт обмена валют (ВИДЕО)

Правоохранители задержали двух мужчин, которые занимались обменом валют без выдачи чеков. Деньги поступали от контрабанды зерновых продуктов.

Импровизированный обменный пункт находился в квартире в Бельцах. Владельцы принимали только постоянных клиентов или лиц по рекомендации.

В ходе обысков полицейские изъяли национальную и иностранную валюту в размере около двух миллионов леев. Расследование продолжается.

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