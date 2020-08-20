В Бельцах началось строительство Центра инноваций и трансфера технологий

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В официальной церемонии, состоявшейся по случаю старта работ, приняли участие премьер-министр Ион Кику, посол США в Молдове Дерек Хоган, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу и другие лица.

Ион Кику поблагодарил партнеров по развитию за поддержку, оказанную в реализации проекта.

– Это историческое событие не только для северной части страны, но и для всей Молдовы. Я уверен, что с запуском этого центра возможности университетской системы образования по предложению на рынок труда хорошо подготовленных специалистов значительно возрастут, – отметил премьер.

Проект предусматривает реконструкцию двух недостроенных корпусов Государственного университета имени Алеку Руссо. Площадь центра будет около 6000 м2. Он будет работать при бельцком вузе на основании соглашения о сотрудничестве с Агентством регионального развития “Север”.

После запуска центра порядка 4500 студентов смогут пользоваться лабораториями, зонами 3D-печати, робототехники, микроэлектроники и т. д. Кроме того, компании в сфере ИТ, творчества и автомобилестроения в регионе смогут создавать проекты сотрудничества, исследований и технологических разработок. Основная цель центра – создание благоприятной и инновационной бизнес-среды в регионе.

Общая стоимость проекта составляет около 37 млн леев, из которых 28,5 млн леев были выделены из Национального фонда регионального развития, а более 9 млн леев – через Проект по повышению конкурентоспособности в Молдове. Национальный совет по координации регионального развития принял решение выделить 16 млн леев на работы, которые должны быть выполнены до конца 2020 года, пишет moldpres.md.

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