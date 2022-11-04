В Бельцах на период отопительного сезона закрывается детский сад

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Детский сад №46 в Бельцах закрывается на период отопительного сезона из-за энергетического кризиса.

Данное дошкольное учреждение посещают всего 40 детей, поэтому в целях экономии местные власти приняли решение о его закрытии, сообщает телеграм-канал “Бельцкие новости”.

Воспитанники детского сада на зимний период будут переведены в учреждения дошкольного образования № 30, 31, 38, 43, 49. А сотрудникам данного образовательного учреждения будут предоставлены рабочие места в других учреждениях дошкольного образования муниципия.

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