В Бельцах мужчина напал на ребёнка и украл телефон: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

В Бельцах мужчина напал на ребёнка и украл телефон: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне. Женщина сообщила в полицию, что на её 10-летнего сына напал прохожий и украл телефон. 

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 29-летний житель Кишинёва. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, а с 2020 года находился в розыске, сообщает пресс-служба инспектората полиции Бельц.

В ходе допроса задержанный признал свою вину. Его поместили в изолятор на 72 часа.

Подозреваемому грозит штраф в размере до 1350 условных единиц или от 5 до 7 лет лишения свободы.

 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md