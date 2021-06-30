В Бельцах мужчина напал на ребёнка и украл телефон: злоумышленника задержали (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне. Женщина сообщила в полицию, что на её 10-летнего сына напал прохожий и украл телефон.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 29-летний житель Кишинёва. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений, а с 2020 года находился в розыске, сообщает пресс-служба инспектората полиции Бельц.
В ходе допроса задержанный признал свою вину. Его поместили в изолятор на 72 часа.
Подозреваемому грозит штраф в размере до 1350 условных единиц или от 5 до 7 лет лишения свободы.
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