В Бельцах конфисковали 240 литров контрафактного этилового спирта (ВИДЕО)

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Около 240 литров контрафактного этилового спирта было конфисковано на днях сотрудниками ИП Бельц. Двое местных жителей 28 и 35 лет находятся под следствием по подозрению в фальсификации, перевозке и продаже алкогольных напитков на территории муниципалитета.

Во время оперативно-розыскных мероприятий автомобиль, в котором перевозился алкоголь, был остановлен и обыскан. Алкоголь продавали в доме подозреваемых и в нескольких пунктах города по цене 90 леев за литр, пишет baltionline.md.

Товар были конфискован. Полиция расследует дело, чтобы установить все обстоятельства и круг причастных лиц. Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит штраф в размере до 4 500 леев с конфискацией алкоголя и автомобиля.

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