В Бельцах карабинер задержал двух мужчин с наркотиками

В Бельцах карабинер задержал двух мужчин с наркотиками

По дороге на работу сотрудник Генерального инспектората карабинеров заметил двух подозрительных граждан.

Мужчины курили растительное вещество при помощи самодельного устройства. Прибывшая на место происшествия полиция изъяла пластиковую бутылку с остатками наркотических веществ.

Граждан 21 года и 34 лет доставили в инспекторат полиции Бельц для выяснения обстоятельств случившегося.

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