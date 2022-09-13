В Бельцах двух патрульных подозревают в пассивной коррупции

В Бельцах двух патрульных подозревают в пассивной коррупции

Двух сотрудников Национального инспектората общественной безопасности подозревают в получении взятки. Взамен правоохранители пообещали не документировать случай езды в нетрезвом виде. 

О случившемся в НАЦ сообщил сам нерадивый водитель. Он рассказал, что патрульные остановили его и проверили на алкоголь. Тест оказался положительным. Чтобы не документировать инцидент, у мужчины попросили 3000 леев. Денежные средства он должен был передать через сотрудника АЗС в Бельцах.

Одного из патрульных задержали, второй проходит по делу, будучи на свободе. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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