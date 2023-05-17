В базовом лагере на Эвересте умер альпинист из Молдовы

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Сегодня утром в IV лагере на Эвересте умер альпинист из Молдовы. По словам представителей базового лагеря, Виктор Брынза скончался от осложнений болезни.

Известно, что молдавский альпинист был частью экспедиции под руководством Himalayan Traverse Adventure. В настоящее время предпринимаются меры, чтобы доставить его тело в Катманду, сообщает realitatea.md.

Стоит отметить, что в этом сезоне число погибших на Эвересте достигло шести человек. Ранее сообщалось о смерти четырех альпинистов и американского врача.

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