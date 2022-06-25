В Басарабяске прошла акция протеста против действующей власти (ФОТО)

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Народные протесты идут по стране. Сегодня жители города Басарабяски вышли на улицу, чтобы выразить несогласие с политикой действующей власти.

Граждане скандировали: «Тарифы на газ – смерть для народа!», «Спасём стариков!», «Позор властям!», «Нет росту цен!».

Народ охватил страх. Страх неизвестности. Правительство PAS принесло в дома людей голод, холод, нищету. Недоедание и ограничение себя в элементарной еде стало уже нормой. Люди доедают последний чёрствый хлеб, запивают водой из крана… И это всего за год нахождения PAS у власти. Социальный геноцид – это уже действительность, и с каждым днём все хуже и хуже… Мы должны это остановить! Народным сопротивлением! – отметил выступавший на акции депутат ПСРМ Владимир Односталко.

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