В Басарабяске подросток погиб в результате несчастного случая

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По предварительным данным, смерть наступила в результате удара током.

Как пишет bas-tv.md, молодой человек поздно вечером копал яму возле дома, в котором жил вместе с родителями. В качестве источника света он использовал электрическую лампу. Так как накануне прошёл дождь, земля была сырая, в яме скопилась вода. По предварительным данным, подросток схватился рукой за провод, к которому была подключена лампочка, произошло короткое замыкание.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

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