В Барселоне из-за угрозы акул закрыли пять пляжей

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В Барселоне властям пришлось закрыть пять пляжей из-за угрозы нападения акул. В районе четырёх туристических мест недалеко от берега заметили акулу мако.

Она считается самой быстрой: взрослая особь способна развивать скорость до 110 километров в час, однако на людей нападает довольно редко, передаёт m24.ru.

В районе ещё одного пляжа встретили голубую акулу. Этот вид уже представляет ощутимую опасность. Зафиксировано несколько десятков случаев нападений.



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