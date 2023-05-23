В банках Молдовы резко снизился объём новых депозитов

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По данным Нацбанка Молдовы, объём новых банковских депозитов в апреле упал по сравнению с мартом сразу на 22,6% и составил 3,2 млрд леев. Наибольшее снижение произошло в доле новых вкладов юридических лиц.

При этом вклады физических лиц в марте снизились на 18%, составив 2,07 млрд леев. А депозиты юридических лиц упали ещё сильнее — почти на 30%. Тем самым их вклады в леях составили 617 млн леев, а в валюте — 548,9 млн леев, передаёт yellowpages.md.

В апреле средняя ставка по депозитам в национальной валюте ещё больше снизилась и составила 8,55% (в марте сейчас в среднем 9,93%). Ставка по вкладам в валюте также немного снизилась — до 2,02%.

Отметим, что в марте по сравнению с февралём объём новых депозитов вырос на 6% — до 4,2 млрд леев.

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