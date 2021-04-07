В Австрии запретили посещать магазины без отрицательного COVID-теста

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Для посещения парикмахерских, других организаций сферы услуг и непродовольственных магазинов в Австрии следует иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем 48 часов назад.

Требование вступило в силу с сегодняшнего дня – после того, как в стране закончились пасхальные каникулы, пишет rbc.ru. Решение об ограничениях было принято 24 марта на встрече министра здравоохранения Рудольфа Аншобера с представителями регионов.

При этом, чтобы посещать магазины и организации, которые предоставляют «жизненно важные» услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идёт о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях.

Аналогичные требования действуют и в столице ФРГ, Берлине, пишет источник.

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