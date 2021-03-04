В Австрии “Спутнику V” доверяют больше, чем AstraZeneca

В Австрии “Спутнику V” доверяют больше, чем AstraZeneca

Жители Австрии относятся к российской вакцине от коронавируса “Спутник V” с большим доверием, чем к вакцине от AstraZeneca, следует из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria).

– Даже еще не получившая разрешение вакцина “Спутник V” оценивается в два раза более положительно в немецкоязычном пространстве, чем вакцина от AstraZeneca, в особенности в Австрии, – говорится в исследовании.

Институт в январе и феврале 2021 года провел исследование, в рамках которого было проанализировано около 250 тысяч высказываний о вакцинах в трех немецкоязычных странах – Австрии, Германии и Швейцарии. Анализировались высказывания из традиционных медиа, блогов, социальных сетей. Тональность высказываний делилась на положительную (+1), нейтральную (0) и отрицательную (-1), передаёт ria.ru.

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