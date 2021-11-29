В Австрии арестовали граждан Молдовы, подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов

В Австрии арестовали граждан Молдовы, подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов

Австрийские власти арестовали 15 граждан Молдовы, Украины и Узбекистана, обвиняемых в незаконном ввозе в страну сирийских, ливанских и египетских мигрантов. Было изъято 14 автомобилей, которые использовались в преступных целях.

Расследование преступления, связанного с незаконным ввозом людей через Словакию и Чешскую Республику, началось в прошлом месяце. 15 подозреваемых — граждане Молдовы, Украины и Узбекистана – были арестованы в середине ноября во время проверок подозрительных транспортных средств, а также в одной из гостиниц в Вене, передаёт ipn.md.

Предполагается, что в автомобилях и фургонах, в которых были сняты задние сиденья и специально испачканы окна, перевозилось от 12 до 15 человек. Обстоятельства выясняются.

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