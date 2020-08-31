В августе в Кишиневе зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом

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В настоящее время 60% от общего числа зарегистрированных в Молдове случаев заражения COVID-19 зафиксировано в столице.

Представитель Управления социальной помощи и здравоохранения примарии Кишинева Виолетта Балта заявила сегодня на заседании Муниципального совета, что «для столицы август стал рекордным месяцем заражения коронавирусом». По словам чиновника, по состоянию на 31 августа в муниципии зарегистрировано 15 125 случаев заражения коронавирусом. 804 заболевших – дети, еще 600 – медицинские работники.

– Заболеваемость COVID-19 почти удвоилась: с 368 случаев на 100 000 человек в июле до 640 случаев на 100 000 человек в конце августа, – уточнила Виолетта Балта, пишет moldpres.md.

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