В августе цены на продукты питания выросли на 5%. Подсолнечное масло подорожало почти вдвое, а яйца – на 30%

В августе цены на продукты питания выросли на 5%. Подсолнечное масло подорожало почти вдвое, а яйца – на 30%

Средние цены выросли в августе этого года на 4,64% по сравнению с годом ранее. Таковы данные Национального бюро статистики. Почти на 5% подорожали продукты питания, при этом подсолнечное масло стоит теперь на 48% дороже, а яйца – на 30%. Горючее и строительные материалы подорожали примерно на 18%. 

Непродовольственные товары выросли в цене почти на 7%. В то же время фрукты и овощи несколько подешевели – на 4% и на 8% соответственно, пишет Radio Chișinău.

Напомним, в начале сентября в Бельцах и Сороках на 5% подорожал хлеб.

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