Возле Авдармы перевернулся автомобиль: два человека в больнице

Возле Авдармы перевернулся автомобиль: два человека в больнице

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, произошло накануне вблизи села Авдарма.

Как стало известно, 38-летняя женщина-водитель не справилась с управлением. Автомобиль марки Toyota Land Cruiser съехал с дороги и перевернулся, передаёт gagauzinfo.md.

– В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир были доставлены в медицинское учреждение муниципия Комрат для оказания необходимой помощи, – рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан.

По факту ДТП проводится проверка.

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