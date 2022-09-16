В аварии в Страшенах пострадали 4 человека. У мужчины за рулём не было прав

В аварии в Страшенах пострадали 4 человека. У мужчины за рулём не было прав

ДТП произошло накануне. Четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, перевернулся. 

По данным полиции, 26-летний мужчина за рулём автомобиля Skoda выехал на обгон, но не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и перевернулась.

Правоохранители выяснили, что у мужчины не было водительского удостоверения, передаёт protv.md. В результате аварии пострадал он, а также трое его пассажиров в возрасте 20, 43 и 54 лет. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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