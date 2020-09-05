В аварии в Аненах пострадал водитель мотоцикла и пассажир

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Серьёзное ДТП произошло вчера вечером в селе Гырбовец Новоаненского района. Двое мужчин попали в больницу.

Как пишет publika.md, автомобиль под управлением 27-летнего водителя столкнулся с мотоциклом, за рулём которого был 18-летний парень. Мотоциклист и его 17-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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