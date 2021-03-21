В аварии с участием рейсового микроавтобуса пострадали 4 человека

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Четыре человека, в том числе двое детей, были доставлены в больницу после ДТП, произошедшего сегодня вблизи села Руска Хынчештского района. На дороге столкнулись Volkswagen T4 и рейсовый микроавтобус Кишинёв-Кэрпинень марки Mercedes Sprinter.

По предварительным данным, в аварии виноват 51-летний водитель рейсовой маршрутки. Он пошёл на обгон, не убедившись в безопасности, и столкнулся со вторым транспортным средством, которым управлял 61-летний мужчина.

В результате четверо пассажиров микроавтобуса, включая двух детей, получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства выясняются.

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