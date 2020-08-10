В аварии по вине пьяного водителя пострадали два человека

В аварии по вине пьяного водителя пострадали два человека

Минувшей ночью на трассе “Каменка-Тирасполь” произошла авария. 33-летний мужчина за рулём Volkswagen не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, водителя и пассажирку увезли на “скорой”. 35-летняя женщина находится в реанимации.

Как выяснили автоинспекторы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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