В аварии по вине пьяного водителя пострадали два человека

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Минувшей ночью на трассе “Каменка-Тирасполь” произошла авария. 33-летний мужчина за рулём Volkswagen не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, водителя и пассажирку увезли на “скорой”. 35-летняя женщина находится в реанимации.

Как выяснили автоинспекторы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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