В Атаках продолжаются работы по сносу аварийной многоэтажки (ФОТО)

В Атаках продолжаются работы по сносу аварийной многоэтажки (ФОТО)

До сих пор было демонтировано около 40% конструкций. 

Чтобы уменьшить распространение пыли при сносе, пожарные распыляют воду над зоной работ. Это позволяет создать барьер, и пыль не попадает на ближайшие дома. В работах задействованы 7 человек и 3 единицы спецтехники. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают следить за ходом сноса.

Напомним, 19 июня прошлого года в Атаках обрушилась часть 9-этажного жилого дома. Тогда провели работы по сносу одного из подъездов, а позже было принято решение о демонтаже и второго. Для этого правительство выделило 2,2 миллиона леев.

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