В «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями» – новый директор

В «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями» – новый директор

Об этом объявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что им стала Виктория Коваль: бывший заместитель директора агентства Moldsilva.

Она – опытный специалист, много лет проработала в данной сфере, и я благодарю Викторию за то, что она стала частью команды примарии Кишинёва. Я пожелал успехов новому директору. Осуществлять деятельность на этом предприятии непросто: это большая ответственность, потому что у нас огромный объём работы, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Предыдущий глава «Ассоциации по управлению зелёными насаждениями» Сергей Карп был отстранён в связи с трагедией, произошедшей в парке «Алунелул», где погиб ребёнок в результате падения большой ветки.

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