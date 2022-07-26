В ASEM начался приём документов: информация для абитуриентов

В ASEM начался приём документов: информация для абитуриентов

Накануне стартовал приём документов для обучения в Молдавской экономической академии на 2022-2023 учебный год. В этом году университет предлагает 278 бюджетных мест на лиценциате и 195 на мастерате, а для обучения на контрактной основе количество мест не ограничено. 

ASEM предлагает 21 специальность на лиценциате и 53 программы обучения на мастерате, а также бесчисленные возможности, основанные на современной образовательной инфраструктуре – программы двойного диплома с европейскими университетами, программы двойного обучения с привлечением представителей бизнес-среды Молдовы, преподавание на языках международного общения: английском, французском и русском.

ASEM также может предоставить академическую мобильность на основе партнёрских отношений с более чем 20 вузами. В новом учебном году в программу академической мобильности включены:

  • Людвигсхафенский университет – Германия;
  • Йенский университет им. Фридриха Шиллера – Германия;
  • Католический университет Мурсии – Испания;
  • Трансильванский университет Брашова – Румыния.

Для цикла лиценциата доступны следующие факультеты:

  • Факультет бизнеса и делового администрирования;
  • Факультет общей экономики и права;
  • Факультет информационных технологий и экономической статистики;
  • Факультет международных экономических отношений;
  • Факультет финансов;
  • Факультет бухгалтерского учёта.

Документы можно подавать с 25 июля по 2 августа, в том числе онлайн на сайте e-admitere.ase.md.

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