В аптеках страны появится 27 новых лекарств

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Комиссия Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешила к использованию 56 лекарственных средств, 27 из которых – новые.

По данным учреждения, среди новых препаратов числится “Фебуксостат” для лечения подагры и “Асиглия”, которая снижает уровень сахара в крови у взрослых пациентов с диабетом второго типа, передаёт moldpres.md.

Среди неоднократно разрешённых фармацевтических препаратов есть “Зиромин” – антибиотик, применяемый при лечении инфекций, вызванных чувствительными к азитромицину микроорганизмами, и “Хондроксид” – для лечения и профилактики дегенеративно-дистрофических состояний периферических суставов и позвоночника.

В то же время Комиссия по лекарственным средствам утвердила 464 пострегистрационных изменения для 151 разрешённого лекарства.

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