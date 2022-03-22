В апреле закупочная цена на газ для Молдовы превысит 1000 долларов

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Об этом заявил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

Он отметил, что подорожание произойдёт из-за изменения формулы расчёта, а также ввиду того, что цены на газ в Европе обновили исторические максимумы из-за событий на Украине. Кроме того, выросла стоимость нефти. Несмотря на рост закупочной цены, АО “Молдовагаз” пока не будет обращаться в НАРЭ с запросом об увеличении тарифа, пообещал Чебан, пишет newsmaker.md.

В марте “Молдовагаз” покупал газ по цене $547 за тысячу кубометров.

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