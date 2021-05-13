В апреле услугами колл-центра “Apă-Canal Chișinău” воспользовались около 9 тысяч потребителей

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В прошлом месяце Центр коммерческой деятельности и поддержки клиентов “Apă-Canal Chișinău” обслужил около 9 000 потребителей. Чаще всего граждане обращались за помощью для оперативного разрешения различных ситуаций и для оплаты предоставляемых услуг.

Как сообщает пресс-служба предприятия, специалисты оказали бухгалтерские услуги 921 потребителю, ещё 3 548 бенефициаров воспользовались информационными услугами. Кроме того, 3 597 человек оплатили услуги в кассах. Также было зарегистрировано 459 писем, 837 заявлений на заключение договоров и 136 на перезаключение.

В целях борьбы с распространением COVID-19 администрация АО “Apă-Canal Chișinău” призывает потребителей обращаться к поставщику по телефону или по электронной почте acc@acc.md.

Режим работы Центра коммерческой деятельности и поддержки клиентов:

Понедельник-четверг: 8:00-17:00

Пятница: 8:00-15:45

Обеденный перерыв: 12:00-12:45.

Телефоны: 022 256 634, 022 256 828, 022 256 939, 022 857 826.

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