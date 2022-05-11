В апреле стоимость электроэнергии в Молдове выросла почти на 35%

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Предоставляемые населению услуги в апреле подорожали на 11,13% по сравнению с мартом. Так, стоимость электроэнергии в Молдове выросла на 34,9%, сообщает Национальное бюро статистики.

Пассажирские перевозки – районные, межрайонные и международные – стали на 6,5% дороже, а городской транспорт подорожал на 5,3%. Курсы вождения выросли в цене на 3,3%, услуги мобильной связи на 2,9%, а услуги такси – на 1,8%.

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