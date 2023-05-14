В апреле от газа за долги отключили ещё 526 точек потребления

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В Молдове уровень оплаты в апреле за потреблённый природный газ покрывает 92,7% объема поставок и составляет 6,73 миллиарда леев. По данным Moldovagaz, самый низкий уровень оплаты за газ — у предприятий теплоэнергетического сектора, который составил 82,3%, что на 17,5% ниже показателей апреля 2022 года.

Бытовые потребители по состоянию на 30 апреля 2023 года погасили 96,6% выставленных в счетах сумм, что на 0,6% ниже показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 95,5%, что на 1,7% ниже показателей того же периода 2022 года, передаёт yellowpages.md.

За отчётный период Moldovagaz отключил от сети 526 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 3,9 млн леев. При этом 174 потребителя были переведены на авансовую оплату из-за неуплаты в срок за поставленный газ.

В компании отметили, что объём потребления газа в апреле этого года составил 45,7 млн кубометров, что на 2,1% ниже показателей того же периода 2022 года. По сравнению с мартом 2023 года этот показатель уменьшился на 19 млн кубометров или на 29,4%.

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