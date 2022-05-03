В апреле Молдова резко увеличила экспорт яблок

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По данным Таможенной службы Республики Молдова, в апреле текущего года из страны экспортировано почти 25 тыс. тонн яблок – это более чем вдвое превышает их внешние поставки в прошлом марте (11 тыс. тонн) и даже ощутимо превышает апрельский экспорт (20,5 тыс. тонн) в прошлом году.

В структуре поставок молдавских яблок в прошлом месяце чуть более 20 тыс. тонн приходится на страны СНГ (российский, белорусский, узбекский рынки) и Грузию. Вместе с тем, примерно по 2 тыс. тонн яблок было отправлено в Румынию и страны Ближнего Востока.

На рынки стран Ближнего Востока в предыдущие годы Молдова никогда не экспортировала более 1 тыс. тонн яблок в сезон. Трейдеры отмечают, что в структуре ближневосточного экспорта не менее 75% приходится на яблоки группы сортов «Гала», остальная часть – плоды сортов «Ред Чиф», «Голден» и «Грэнни Смит». Хотя, по мере наращивания объемов поставок, покупатели в странах региона проявляют интерес к молдавским яблокам и других сортов.

Специалисты организаций плодоводов и трейдеров считают, что если часть урожая-2022 яблок будет еще на стадии производства, уборки и сортировки будет ориентирована (сорта, калибр, плотность плодов) на экспорт в ближневосточный регион, то объемы поставок в новом сезоне могут превысить 10 тыс. тонн, пишет east-fruit.com.

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