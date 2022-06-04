В апреле-мае Республика Молдова экспортировала более 60 тысяч тонн яблок

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Молдавские производители экспортировали в апреле-мае более 63 тысяч тонн яблок. За аналогичный период прошлого года было вывезено 39 тысяч тонн яблок, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на ассоциацию “Moldova fruct”.

– Яблоки экспортировались в Румынию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Ирак, Российскую Федерацию и т. д. Экспорт в Румынию увеличился. Если в апреле-мае 2021 года по данному направлению было реализовано 60 тонн яблок, то за аналогичный период этого года было продано более 4700 тонн, — пояснили в организации.

Весной 2022 года молдавские яблоки смогли купить потребители в 18 странах.

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