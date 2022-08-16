В “Apă-Canal Chisinau” запустили услугу упрощённого подключения

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С 15 августа АО “Apă-Canal Chisinau” запустило услугу, позволяющую значительно упростить подключение к водоснабжению.

Теперь любой заявитель (физическое или юридическое лицо), желающий получить доступ к услугам водоснабжения и канализации, может подать заявление установленного образца и необходимые документы в Единый информационный центр по адресу Албишоара, 38.

Специалисты ведомства выполнят все необходимые работы, такие как: получение разрешения на подключение, составление проекта, согласование работ с соответствующими учреждениями, прокладка водопроводных и канализационных сетей. После этого заявитель должен будет оплатить выполненные подрядчиком работы согласно смете.

График работы Единого информационного центра: понедельник-четверг – 8:00-17:00, пятница – 8:00-15:45, обеденный перерыв – 12:00-12:45.

Потребители могут позвонить в колл-центр АО “Apă-Canal Chisinau” по телефонам: 022 256 634, 022 256 828, 022 256 939, 022 857 826.

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