В Антикоррупционной прокуратуре недовольны тем, что Додон опубликовал материалы по своему делу на специальном сайте

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Публикация материалов следствия на запущенном экс-президентом Молдовы Игорем Додоном сайте – политическая акция и попытка оказать давление на суд и свидетелей, говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.

– В Антикоррупционной прокуратуре проинформированы о запуске сайта обвиняемого Додона Игоря. Характер этой акции – полностью политический, она направлена на дискредитацию авторитета правосудия. Это также означает стратегию публичного “умывания лица” и оказания давления на свидетелей, а также на суд, – отмечается в релизе ведомства.

Прокуратура считает информацию, размещённую Додоном на сайте, неполной и “подтверждает наличие в деле других материалов в поддержку обвинения”.

– Антикоррупционная прокуратура считает, что правосудие должно происходить в зале суда, под строгим контролем закона, и должно быть объективным, далеким от популистских и политических намерений. Антикоррупционная прокуратура не позволит втянуть себя в игру обстоятельств и не допустит дискредитации подсудимыми имиджа и авторитета прокуроров, – говорится в релизе, сообщает md.sputniknews.ru.

Антикоррупционная прокуратура будет следить за развитием ситуации и реагировать “в той мере, в какой, по его мнению, это затронет авторитет и доверие к судебной системе”.

Напомним, вчера Игорь Додон объявил о запуске сайта, на котором будут публиковаться материалы всех возбуждённых против него уголовных дел.

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