В Аненах перевернулся мотоциклист. Мужчина получил тяжёлые травмы

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Авария произошла в селе Хырбовэц Новоаненского района. Там перевернулся и попал в больницу мотоциклист.

Как передаёт deschide.md, 32-летний мужчина ехал с выключенными фарами. Он не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.

Мотоциклиста доставили в крайне тяжёлом состоянии в реанимационное отделение районной больницы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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