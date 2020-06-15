В Аненах конфликт двух сельчан закончился поножовщиной

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Инцидент произошёл днём 14 июня в селе Хырбовэц Новоаненского района. Между двумя сельчанами в доме одного из них произошёл конфликт.

Как сообщают в полиции, пришедший в гости мужчина ударил хозяина дома и повалил его на пол. В ответ последний достал нож и нанёс нападавшему несколько ударов в живот и спину. В результате полученных травм оба мужчины были госпитализированы в районную больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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