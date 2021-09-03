В Аненах Dacia на скорости врезалась в фуру: водитель легковушки погиб

В Аненах Dacia на скорости врезалась в фуру: водитель легковушки погиб

Жуткая авария произошла вчера вечером недалеко от Новых Анен.

Как пишет deschide.md, на трассе столкнулись автомобиль Dacia и грузовик DAF. Водитель легкового авто двигался на большой скорости: более 130 км/ч. В результате столкновения большегруз перевернулся.

Водитель Dacia скончался на месте, второго водителя доставили в больницу с переломами ног.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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