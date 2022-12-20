В аэропорту задержали иностранца с пачкой поддельных документов. Мужчина находился в розыске

В аэропорту задержали иностранца с пачкой поддельных документов. Мужчина находился в розыске

В аэропорту Кишинёва Пограничная полиция задержала гражданина Марокко, который с 2020 года находился в международном розыске. По данным Интерпола, власти выдали ордер на арест мужчины за банковское мошенничество.

36-летний гражданин был пассажиром авиарейса «Стамбул-Кишинёв». На пограничном контроле он предъявил паспорт с признаками подделки. Также при нём были обнаружены два водительских удостоверения и два удостоверения личности, выданные французскими властями, а также марокканские паспорт, удостоверение личности и права. Как было установлено, только один из всех этих документов был настоящим.

Иностранца задержали, все обстоятельства выясняются.

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