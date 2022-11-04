Крупные партии сигарет и лекарств без документов обнаружили в аэропорту

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Таможенники изъяли крупную партию лекарств и более 5000 сигарет в Международном аэропорту Кишинёва. Оба инцидента произошли минувшим вечером во время проверки багажа пассажиров рейсов “Варшава – Кишинёв” и “Кишинёв – Лондон”.

В первом случае была задокументирована 45-летняя гражданка Украины. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала “зелёный коридор”, который предусматривает отсутствие товара, подлежащего декларированию. Однако в ходе контроля в багаже иностранки была найдена крупная партия лекарств и материалов для оказания первой помощи.

Второй случай был задокументирован в секторе вылета пассажиров, где в результате проверки багажа пассажиров авиарейса “Кишинёв – Лондон” таможенники нашли чемодан, набитый сигаретами (более 5000) с акцизами РМ. Хозяином груза оказался 39-летний гражданин Румынии.

Контрабанда была изъята. Нарушителям грозят штрафы.

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