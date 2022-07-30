В аэропорту в багаже пассажирки нашли 45 единиц золотых украшений

В аэропорту в багаже пассажирки нашли 45 единиц золотых украшений

Украшения были обнаружены в багаже 57-летней пассажирки, которая намеревалась вылететь в Бухарест.

По данным Пограничной полиции, партия украшений не была задекларирована. Имущество подлежит конфискации, а пассажир рискует получить административное наказание, пишет ipn.md.

Законодательством предусмотрено, что физическое лицо может вывозить и ввозить в страну без декларирования до 5 единиц ювелирных изделий.

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